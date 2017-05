La penúltima alegria, a casa

El CF Reus vol guanyar aquest vespre al Saragossa (20.30 hores) per deixar a un sol pas la salvació

Actualitzada 06/05/2017 a les 19:48

El CF Reus sap que encara no ha fet la feina. Que encara quedarien un parell de victòries, una victòria i un parell o tres d'empats o sis empats per arribar o sobrepassar la barrera dels 50 punts que els experts creuen suficient per assegurar-se la salvació a la Segona Divisió A.



Amb 45 punts sumats, si els reusencs fossin capaços de derrotar al Saragossa, que avui visita l'Estadi Municipal, en sumarien 48, i només quedaria una última empenta per poder aconseguir el somni de la permanència.



Per aquesta circumstància, el club vol que l'Estadi Municipal realitzi un penúltim esforç i es vesteixi de gala per, primer, agrair als seus la històrica victòria en el derbi contra el Nàstic i, després, ajudi als futbolistes a sumar tres punts contra un rival que també vindrà a per totes. I és que el Saragossa, amb 46 punts, encara no té assegurada la salvació, i també podria gairebé sentenciar-la si aconsegueix guanyar a Reus.



Natxo González, tècnic del CF Reus, no vol massa eufòria, tot i que entén que la gent estigui contenta per la victòria de dilluns al Nou Estadi. «És normal que després d'una victòria l'ambient sigui millor, però hem de ser conscients que això no s'atura», va manifestar durant la prèvia del duel.



Per poder afrontar el partit, l'entrenador no podrà alinear ni a Pichu Atienza ni a Aritz López Garai. El central pateix un lleu trencament al lateral de l'abdomen, i el centrecampista basc té un trencament fibril·lar del soli de la cama esquerra.



Així, l'onze que podria presentar Natxo González seria molt semblant al de dilluns. Edgar Badia és indiscutible a la porteria i, en defensa, tot i que el tècnic recupera a Ángel, podria repetir amb Miramón en el lateral dret, Alberto Benito a l'esquerre, i Melli i Olmo com a centrals.



L'acompanyant de Ramon Folch a la medul·lar podria ser Marcos Tébar un futbolista més ofensiu que Álex Albístegui. A les bandes, Haro i Querol repetirien, igual que Vitor a la mitja punta i el pitxitxi Máyor a la punta d'atac.