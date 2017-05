La Cursa de la Dona bat rècords a Reus

En la cinquena edició hi han participat més de 1600 corredores

Redacció

Actualitzada 07/05/2017 a les 17:41

Reus s’ha omplert de solidaritat amb la disputa de la cinquena Cursa de la Dona, que recollia fons per a la investigació i la lluita contra el càncer. Aquest diumenge, la cita organitzada per Reus Esport i Lleure i la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus, ha superat els registres d’inscripció dels quatre anys anteriors i ha establert un nou rècord amb 1650 corredores.



La cursa ha mantingut el recorregut urbà, d’uns quatre quilòmetres, amb sortida i arribada a la Plaça Llibertat. Els beneficis recollits es destinaran a la FUNCA, la Fundació Lliga per a la investigació i prevenció del càncer. Aquest any, a més, també s’ha disputat la cursa infantil amb un recorregut d’uns 500 metres i en la que hi han participat nenes d’entre 4 i 12 anys.