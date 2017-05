Rècord a la Cursa de la Dona de Reus amb 1.650 inscripcions

Un any més, l'esdeveniment esportiu destinarà els beneficis a la lluita contra el càncer

Redacció

Actualitzada 05/05/2017 a les 13:58

La 5a edició de la Cursa de la Dona de Reus ha tancat inscripcions amb un nou rècord de participants. Un total de 1.650 dones s’han inscrit en la prova, que tindrà lloc aquest diumenge 7 de maig a les 11:00 hores, i que està organitzada per la regidoria d’Esports i la societat municipal Reus, Esport i Lleure. L’any passat, la prova va registrar 1.200 inscripcions.



La cursa manté el circuit urbà amb la sortida i l’arribada a la plaça de la Llibertat de Reus amb una llargada de 4,4 quilòmetres. L’organització ha previst una cursa preliminar per als més petits i animació a la mateixa plaça i en diversos punts del circuït.



Aquesta 5a edició de la Cursa de la Dona de Reus manté l’objectiu solidari de la cursa, en la qual els beneficis íntegres que s’obtinguin (un cop descomptats els costos directes), es destinaran a la lluita contra el càncer. L’organització vol incidir en fomentar la pràctica esportiva continuada de les dones, així com potenciar l’esport com a eina per promoure la salut i el benestar en el gènere femení.



Els diners recaptats es destinaran a la FUNCA (Fundació lliga per la investigació i prevenció del càncer), Grup de recerca en oncologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, un projecte que vetlla per la millora de la salut de la dona i que a la vegada fomenta la pràctica de l’activitat física entre les dones. En aquest sentit, la regidora de Salut, Noemí Llauradó, ha destacat que aquest esdeveniment reforça la formidable feina que realitza la FUNCA en l'àmbit de la prevenció i tractament de la malaltia i en el de la difusió dels beneficis personals i socials dels hàbits saludables.



Com en l’edició anterior, es preveu habilitar, a la sala 4 del museu a la plaça de la Llibertat, la recollida de la bossa de la corredora i el dorsal, el matí i la tarda el dissabte 6 de maig, i el mateix diumenge fins a mitja hora abans del inici de la cursa.



Les categories previstes són individual (sènior, júnior, veteranes i màster) i en equip (màxim de 2): mare-filla i amigues. La cursa infantil, tindrà lloc a les 10:30h. Podran participar-hi els nens de 4 fins a 12 anys. Les inscripcions són gratuïtes i el recorregut serà de 500 metres (aproximadament).