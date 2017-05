Merino: «Si ens quedem amb els dos darrers partits de casa, les sensacions són bones»

L'entrenador del Nàstic signa aconseguir la salvació «a l'última jornada»

Actualitzada 05/05/2017 a les 13:52

Juan Merino, entrenador del Nàstic, ha defensat aquest matí les darreres actuacions del seu equip al Nou Estadi. «Si ens quedem amb els dos darrers partits, les sensacions a casa són bones», ha assegurat.



A més, l'andalús ha posat èmfasi en les actuacions arbitrals envers el seu equip. El tècnic s'ha queixat que «no estem tenint la sort en el tema arbitral. Ens estan perjudicant una mica en aquest aspecte. Hi ha hagut alguna jugada en determinats partits en la qual es podria haver assenyalat penal».



L'entrenador del Nàstic ha assegurat que Cordero podrà entrar a la convocatòria de la pròxima setmana, en el marc del Nàstic-Oviedo, mentre que ha afegit que a Lévy Madinda «encara li queden un parell de setmanes».



No ha volgut detallar si Luismi està per jugar 90 minuts i ha defensat la seva discutida decisió, d'apostar per Lobato i Muñiz com a extrems durant el duel contra el CF Reus: «Són jugadors que és veritat que juguen de fora a dins. A banda dreta tenim també les internades de Gerard. Cristian ha jugat tota la vida d’interior». A més, ha explicat per què Jean Luc no és titular. «Jean Luc no va jugar perquè ens dóna amplitud a nivell ofensiu, però no a nivell defensiu. Ens dóna 20 o 25 minuts, i he de valorar quan el poso», ha especificat.



Sobre l'estat anímic dels seus futbolistes, ha detallat que «els jugadors estan bé, estan treballant d’una manera fenomenal», i ha deixat clar que «sempre he dit que signaria aconseguir l’objectiu a l’última jornada».