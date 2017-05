El Nàstic visitarà un Cadis en quadre al darrere, però letal al davant

Les baixes dels defenses Carpio, Aridane i Brian Oliván no impediran que els homes de dalt amenacin als de Juan Merino

Actualitzada 04/05/2017 a les 20:25

El Cadis, pròxim rival del Gimnàstic de Tarragona, va llançat. Els andalusos, contra tot pronòstic, s’han convertit en candidats a l’ascens a Primera Divisió, i diumenge, en el duel que arrencarà a les sis de la tarda i es disputarà al Ramón de Carranza, intentaran posar-li les coses molt difícils als de Juan Merino.



Els gaditans arriben a l’enfrontament molt perjudicats per les baixes, sobretot en defensa. Tres defensors titulars causaran baixa pel duel, ja que van veure la cartolina groga en el partit disputat el passat diumenge a Alcorcón, i hauran de complir cicle. Es tracta del lateral dret Carpio, del central Aridane i del lateral esquerrà Brian Oliván. Iván Malón, Servando i Luis Ruiz, respectivament, apunten a ser els substituts dels tres defensors, amb què el club andalús demostra tenir fons d’armari en cas d’una urgència d’aquest tipus.



El fet de tenir una bona part de la defensa en quadre no impedeix que el Cadis pugui demostrar el seu potencial ofensiu durant l’enfrontament. Quatre futbolistes són claus en l’atac del Cadis, i aquests són els perills en els quals s’ha de fixar un Nàstic que ja va ser capaç de derrotar als andalusos a la primera volta, però que ara afronta el duel amb les màximes urgències.



Les bandes del Cadis són autèntics punyals. Per banda dreta, Salvi és un futbolista molt perillós, però encara fa més por la participació d’Álvaro García qui, per l’esquerra, es converteix en un futbolista sorprenent, ràpid i desequilibrant. Molt atent a ell haurà d’estar el lateral dret del Nàstic, que bé podria ser Gerard Valentín o, tenint en compte les circumstàncies i el potencial del rival, podria ser-ho Daisuke Suzuki.



Si les bandes del Cadis són velocitat i desequilibri, la mitja punta és qualitat pura. Aketxe, aquell jugador que ja va meravellar contra el Nàstic la passada temporada a San Mamés amb la samarreta de l’Athlètic Club B, està jugant cedit al Cadis des d’aquest mes de gener i, fa un mes i mig que s’ha fet amb un lloc a l’onze inicial. Aquest futbolista, que apunta a ser un jugador important de la Primera Divisió en poc temps, compta ara amb un soci amb el qual es compenetra a la perfecció. Es tracta del «matador» Ortuño. Amb 17 gols anotats, és el màxim realitzador, per darrere de Joselu (Lugo, 21 gols), Roger (21, Llevant) i Ángel (Saragossa, 20).