Torna la festa del Repsol Futurbàsquet

El torneig tindrà lloc el dissabte al pavelló del Serrallo

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 17:56

Aquest dissabte torna el Repsol Futurbàsquet a Tarragona. Un any més, el Club Bàsquet Tarragona organitza un torneig dirigit a fomentar el bàsquet entre els més petits. Més de mig centenar d’equips de 22 escoles i clubs es citaran a un torneig, on l’aspecte lúdic i festiu és primordial. En aquest sentit, el torneig no és disputarà amb el mètode tradicional de quadres de competició, ja que els 55 equips participants jugaran diversos triangulars amistosos.



Els partits començaran a les 9.15 hores, i la jornada s’allargarà fins a les 18 hores. Les pistes de joc estaran dividides entre la pista central del pavelló del Serrallo, i la plaça que es troba davant de la entrada principal del pavelló. Els jugadors participants al torneig van des de categoria de P4 fins a categoria Benjamí.



Per a aquesta quarta edició del Repsol Futurbàsquet, el CBT instal·larà un servei de bar, on tothom que ho desitgi podrà adquirir una fideua més beguda al popular preu de 2,5 euros. Al bar del torneig també es podran adquirir durant tota la jornada tot tipus de begudes y aperitius. Una altra novetat és que David Fernández, Dani Martínez i Ferran Torres, jugadors del primer equipo del CBT, estaran presents al torneig i signaran autògrafs a tots els nens que ho desitgin.



El club ha destinat molts esforços en un torneig que pretén convertir-se en un referent per al bàsquet de formació. Amb una intenció lúdica, però que pugui servir als nens i nenes a créixer com a jugadors, sense perdre de vista els valors positius que el CBT vincula al bàsquet, sobretot en fase formació. També serà una bona oportunitat per a que pares i mares dels jugadors passin una jornada divertida i puguin conèixer des de dins el Repsol Futurbàsquet