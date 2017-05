Reina: «Ens hem d'aixecar i continuar endavant»

El capità del Nàstic advoca per oblidar el més aviat possible la derrota en el derbi i intentar centrar-se en el duel de Cadis del pròxim diumenge

Actualitzada 03/05/2017 a les 19:36

—Com està l’equip després de la desfeta contra el CF Reus?

—Una mica fotuts. L’equip va fer-ho tot per guanyar, però es va trobar amb un rival que, pràcticament sense fer res de cara a porteria, es va emportar els tres punts. És un cop dur, però ja ha passat i hem de seguir treballant. Ja sabíem que el camí no seria fàcil. Ens hem d’aixecar i continuar endavant.

—Quan un rival no dispara en tot el partit i, en el minut 90, xuta per primera vegada i li marca, què li passa pel cap?

—Que sumaríem els tres punts. Sobretot a la segona part estàvem gaudint d’ocasions. Estàvem a la seva àrea, i estava convençut que sumaríem els tres punts, però en una contra ens van marcar el gol i es van emportar una victòria immerescuda.

—Per què el Nàstic no va ser durant tot el partit el de la segona meitat?

—Potser vam tocar massa la pilota al darrere durant la primera meitat. Ells es tanquen bé al darrere i et deixen pocs espais. A la segona part, però, vam tenir ocasions.

—Potser van faltar d’inici extrems a la primera meitat, o algun jugador que ajudés a crear més perill. Per exemple, Jean Luc.

—El partit estava al final perquè entrés Jean Luc, va sortir, i va aportar a l’equip.

—És molt difícil jugar-li al CF Reus?

—És un equip que es tanca molt bé al darrere, però en deu partits com el del dilluns, de deu duels seria molt difícil que en perdéssim un.

—Ha fet mal la derrota, o se l’han pres com un partit perdut més?

—No és una derrota normal, però hem de seguir creient, hem de continuar endavant. Si guanyàvem, fèiem un pas endavant molt important. Hem d’aixecar-nos i anar a Cadis a donar-ho tot i a intentar tornar amb els tres punts.

—L’afició també es va bolcar.

—Es van portar de 10. Ens van ajudar sempre, des que vam arribar al camp. Depèn de nosaltres tornar a enganxar-los.

—Recorda la jugada del gol de Máyor?

—L’he vist 40.000 vegades. És una pilota que li arriba en llarg a David Haro. Penso que ell xutarà, però la passa a Máyor. Jo estic basculant cap al seu llançament, intento llençar-me a tapar la pilota, i la pilota m’acaba donant al cos i entra per l’únic forat que hi havia.

—Juan Merino es va queixar molt enèrgicament de l’arbitratge.

—L’àrbitre va tenir molt de protagonisme en el resultat. No pots pretendre que ho assenyali tot, però hi va haver moltes faltes que va xiular que no eren i, sobretot, va ser clau en la jugada del penal, que és claríssim. No entenc per què no el va assenyalar. Tot i això, nosaltres hem d’estar per damunt de tot això i hem de pensar que es va equivocar.

—Dels sis rivals que queden, quatre són Cadis, Oviedo, Girona i Tenerife.

—Tots els partits són complicats, juguis contra els de dalt o ho facis contra els de la zona baixa. Hem d’estar més alerta que mai. Contra els de dalt sempre hem defensat bé i hem estat bé. Ara, es tracta de sumar de tres en tres i assegurar-nos la permanència.