Giner engreixa la infermeria del Nàstic

Cordero, l'únic dels quatre lesionats que podria jugar diumenge a Cadis

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 10:56

Són quatre els futbolistes del Nàstic que, actualment, apareixen en l’informe mèdic del club. Als tres ja coneguts, se’ls ha d’afegir un Ferran Giner que la passada setmana es va trencar el segon i el tercer dit de la mà esquerra, i es podria perdre gairebé tot el que resta de la temporada. De moment, té la mà immobilitzada i no pot realitzar els exercicis que puguin suposar un contacte amb la pilota, ja que podria prendre més mal. Pel que fa a la resta, tots continuen igual.



El central Mohammed Djetei, amb un trencament a l’adductor dret, continua amb el pla establert, i encara li queda un mes per estar completament recuperat. Amb sis partits per disputar, serà complicat que torni a jugar. Lévy Madinda, amb una lesió fibril·lar de grau 2 en el bíceps femoral de la cama esquerra, també en té encara per a algun temps. Com a mínim, unes dues setmanes.



El que podria retornar a la convocatòria és Miguel Ángel Cordero, que ja s’ha incorporat als entrenaments del grup i està pràcticament recuperat de la seva lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta.