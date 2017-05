El CF Reus anuncia la renovació del defensa central Jesús Olmo

El jugador amplia vincle automàticament per haver disputat 25 encontres

El club va anunciar ahir a darrera hora del vespre la renovació d’una de les seves peces clau, el central Jesús Olmo, que amplia la vinculació amb el CF Reus fins al juny del 2018. El tràmit, que esdevé automàtic per haver disputat 25 enfrontaments de Lliga aquest curs, el va completar Olmo el passat 1 de maig, tot coincidint amb el derbi al Nou Estadi que tornava a caure, igual com l’anada, del costat roig-i-negre.



El defensa és la sisena renovació que tanca el CF Reus durant la 2016-17, després de lligar Fran Carbia, David Haro, David Querol, Edgar Badia i, ara fa un mes, també Aritz López Garai, que s’integrarà al cos tècnic roig-i-negre al moment que decideixi penjar les botes. En aquesta etapa a la capital del Baix Camp, on aterrava als inicis de la campanya 2014-15 amb el salt a la Segona Divisió ja a l’horitzó frega la xifra de 100 partits defensant la samarreta del CF Reus i ha esdevingut un dels jugadors més presents als plans de l’entrenador Natxo González.