El Cadis rebrà al Nàstic amb la defensa en quadre

Tres defensors dels andalusos estan sancionats

Actualitzada 04/05/2017 a les 10:48

El Cadis, pròxim rival del Gimnàstic de Tarragona en Lliga, no podrà comptar amb la seva defensa titular per afrontar un partit que, també per als andalusos, resulta vital. Això sí, ells, s’hi juguen l’ascens a Primera Divisió.



Carpio, Aridane i Brian van veure la cartolina groga durant el partit a Alcorcón del passat diumenge i, per tant, hauran de complir cicle. Carpio va forçar la cinquena cartolina, ja que igualment havia d’abandonar el camp per lesió. Brian va arribar a la cinquena i, Aridane, en té deu. L’únic defensor que no va ser sancionat és Sankaré, que apunta a la titularitat contra el Nàstic. També és baixa per sanció el tècnic del Cadis, Álvaro Cervera, que va ser expulsat a Alcorcón.



Amb aquestes baixes, el tècnic de l’entitat gaditana, Álvaro Cervera, apostarà, amb gairebé tota seguretat, per Iván Malón en el lateral dret, Servando i el mateix Sankaré a l’eix i Luis Ruiz en el carril esquerre de la defensa. Ara bé, encara li queden entrenaments a un tècnic que també compta amb Migue González com a central, encara que aquest té menys opcions que els altres dos.



El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol va sancionar per la pròxima jornada deu jugadors més, com són Armando (Elx), De Galarreta (Numància), Susaeta (Oviedo), Edu Bedia (Saragossa), Caballero (Lugo), Guarrotxena (Mirandés), Gazzaniga i Galán (Rayo Vallecano), Morillas (UCAM Múrcia) i Alcalá (Girona).