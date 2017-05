Prop de 200 ciclistes participaran a la 2a Clàssica Xavier Tondo

La cursa se celebrarà el 7 de maig a Valls i compta amb la col·laboració de Miguel Indurain, guanyador de 5 Tours de França

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 15:06

Valls acollirà, el proper diumenge 7 de maig, la 2a Clàssica Xavi Tondo, en la qual hi participaran prop de 200 ciclistes d’arreu de l’estat. Es tracta d’una competició de la Copa Espanya de ciclisme organitzada per la Secció Ciclisme del CB Valls, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Valls i el Patronat d'Esports, i el Club de Ciclisme Tondo.



En aquesta cursa competeixen ciclistes de categoria Sub-23 i Elit, i s'afegeix a les activitats ciclistes que s'organitzen a Valls com el Campus de Ciclisme Xavi Tondo, la Cursa Social Xavi Tondo, o l'arribada de la Volta Catalunya del març. A més a més, enguany la organització compta amb la col·laboració del ciclista Miguel Indurain, guanyador de 5 Tours de França entre molts altres premis.



El recorregut constarà de 3 voltes per carreteres de l'Alt Camp i la Conca de Barberà per assolir un total de 166.5 quilòmetres. La primera volta passarà per Valls, Puigpelat, Bràfim, Vila-rodona, Pont d' Armentera, Pla, Vila-rodona, Alió i tornarà a Valls. La segona i la 3a Volta començaran a Valls i passaran per Pla, Cabra, Sarral, Coll de Belltall, Solivella, Montblanc, Coll de Lilla i tornarà a Valls.



Cal tenir en compte les restriccions de trànsit puntuals que es poden trobar els veïns de Valls al Fornàs, ja que tota la part est del barri del Fornàs restarà tallat al trànsit en el moment del pas de la cursa.