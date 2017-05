Neix el Reus Rugbi Club per intentar mantenir l'essència d'aquest esport

Des de la nova entitat asseguren que l’Ajuntament els ha promès un camp en dos anys

Actualitzada 03/05/2017 a les 20:19

La ciutat de Reus comptarà amb un nou equip de rugbi des del pròxim dilluns 8 de maig. Es tracta del Reus Rugbi Club, que cobra la vida amb una intencionalitat motl clara: mantenir l’essència d’aquest esport a la ciutat i que els nens i nenes que el vulguin practicar tinguin una entitat de referència per poder fer-ho. La nova entitat es va presentar ahir a la seu dels Xiquets de Reus, on el pròxim dilluns 8 de maig veurà la llum, en un acte públic a un quart de deu de la nit.



Aquest club neix sense tenir vinculacions amb cap altra entitat de la ciutat, i comptarà amb una setantena de fitxes federatives. Daniel De la Cruz, que serà el president del Reus Rugbi Club, va assegurar que tenen la promesa que comptaran amb un camp per poder jugar, una demanda històrica a la ciutat. «El regidor –Jordi Cervera– ens va assegurar que en dos anys estarà a punt, que ara està buscant un indret per poder ubicar-lo», va assegurar el president.



El tresorer del club serà Joan Carles Sanromà, qui va exigir a les institucions que es respecti un esport com el rugbi. «Reclamem un camp de rugbi, i volem fets i no paraules. No ens conformem amb jugar a la Pastoera», va dir, tot deixant clar que «volem defensar el rugbi i també que s’hi jugui amb dignitat a la nostra ciutat». Pilar Lopez, que serà la secretària del club, també va assistir a la presentació, on hi va fer acte de presència Eduard Anguita, màxim representant de la plataforma que va néixer per reclamar un camp de rugbi a Reus, i que continuarà activa després de la creació de l’entitat per seguir defensant els seus drets.