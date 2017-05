La final catalana de horseball es disputarà a Reus

Es preveu la participació d'uns 350 esportistes i l'assistència de 1.500 persones com a públic

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 19:21

Reus es convertirà en el primer punt de la demarcació de Tarragona que acollirà una competició oficial de horseball, esport similar al bàsquet o futbol però a sobre d'un cavall. La capital del Baix Camp serà la seu, el vinent 17 de juny, de la final catalana d'aquesta disciplina esportiva. Aquesta tindrà lloc al club d'hípic West-Fork, i s'arribaran a concentrar 150 cavalls i 350 genets, acompanyats dels seus familiars, així com entrenadors, àrbitres, i supervisors. Serà un esdeveniment gratuït per al públic.



La lliga Catalana de Horseball, que es juga d'octubre a juny, amb un participació de 72 equips en aquesta temporada 2016/2017, es disputa a les demarcacions de Girona i Barcelona, ja que és en aquests punts on hi ha la majoria d'equips. Ara es vol donar a conèixer aquest esport a la demarcació de Tarragona.



La jornada començarà a les 10 del matí amb un total de 13 partits a disputar i que acabarà, segons l'horari previst, a les 17 hores. A continuació es durà a terme la proclamació de campions i el lliurament de trofeus a tots els participants d'aquesta lliga. Els partits de la jornada seran de diferents categories, des de sub-10 fins a elit, tant masculines com femenines.