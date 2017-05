Nova promoció de 2x1 en entrades pel partit del Nàstic contra l'Oviedo

El partit tindrà lloc el 13 de maig

El Gimnàstic de Tarragona vol omplir, de nou, el Nou Estadi, i per això treu una promoció de 2x1 en entrades pel següent enfrontament grana a casa, que serà contra el Real Oviedo, el 13 de maig. En aquest partit de la jornada 38 de lliga, tots els socis abonats de la present temporada gaudiran novament del 2x1 en la compra d’entrades pels seus amics i familiars. Cada soci podrà adquirir entrades de la seva localitat, fins a un màxim de quatre, gaudint d’aquesta promoció fins a esgotar l’aforament de cadascuna de les zones. Els preus de les entrades per aquest partit seran els habituals de la temporada: Gol 15 euros, Preferent 20 euros i Tribuna 30 euros.



En aquest 2×1, un abonat de Tribuna, que presenciarà el matx des del seu seient habitual, podrà comprar una entrada de la seva zona per 30 euros i se n'endurà una altra de regal. En el cas dels abonats de Gol i Preferent, en comprar una entrada per 15 o 20 euros respectivament, se n'emportarà una altra de franc.



A més a més, els socis i els aficionats no abonats gaudiran d’una nova promoció a la Nàstic Hummel Store. Per la compra de qualsevol de les samarretes oficials de joc o kits infantils del present curs esportiu, al preu de 35 euros la unitat, rebran una entrada de franc a la zona de Gol que escullin. Aquesta promoció també està limitada a l’aforament de les respectives zones de Gol Nord i Sud del Nou Estadi.



L’horari de les oficines és de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores i de 16 a 19 hores. El dissabte 13 de maig, el dia del partit, s’obrirà a partir de les 18.45 hores. La Nàstic Hummel Store està oberta de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20 hores, i també, el dia de partit, dues hores abans de l’inici del matx.