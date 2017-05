El Club Natació Reus Ploms rep la Creu de Sant Jordi

El lliurament dels guardons ha tingut lloc al Palau de la Generalitat

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 21:51

L’Ajuntament de Reus felicita el Club de Natació Reus Ploms, que aquest dimecres, 3 de maig, ha recollit la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o entitat per part de la Generalitat de Catalunya. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i del regidor d’Esports, Jordi Cervera, han assistit a l’acte de lliurament dels guardons que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat.



El Govern de la Generalitat va acordar concedir la distinció al club reusenc «pel treball constant per la difusió de l'esport de base i la seva popularització. Fundat com a club de natació, va anar ampliant el nombre de seccions fins arribar a les 14 actuals. Molts dels seus associats han destacat en la pràctica de distintes disciplines esportives, com la natació, l’atletisme, el waterpolo, el patinatge artístic, el tennis de taula o l’hoquei sobre patins, havent-se distingit en competicions d’alt nivell».