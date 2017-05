Incidents entre aficionats al final del Nàstic - CF Reus

Captura del vídeo enregistrat per un aficionat dels incidents.

Els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per evitar el llançament d'objectes

Redacció

Actualitzada 02/05/2017 a les 11:29

La derrota del Nàstic a casa contra el CF Reus va ser un cop dur pels milers d'aficionats grana que es van desplaçar fins el Nou Estadi. No tots, però, van assumir igual de bé la derrota i alguns espectadors van provocar incidents en que es van veure afectades les dues aficions.



El llançament d'objectes cap a la zona on estaven ubicats els aficionats del Reus va obligar a intervenir els agents dels Mossos d'Esquadra que s'encarregaven de la seguretat al Nou Estadi per la disputa del derbi. Aquests van ser, però, els únics incidents que es van registrar durant la disputa de l'encontre de la màxima rivalitat territorial.