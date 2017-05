El CFP Torredembarra es proclama campió del Beach Soccer Championship

El torneig de futbol platja s’ha celebrat a Suïssa i ha comptat amb la participació de 5 clubs d’Europa

02/05/2017

El CFP Torredembarra s’ha proclamat campió del Beach Soccer Championship, un torneig internacional de futbol platja disputat aquest cap de setmana del pont de maig a Liestal, Suïssa. En el marc de la competició, en la qual hi han participat cinc equips d’Europa, el CFP Torredembarra s’ha enfrontat contra el Napoli BS a la gran final, al qual ha batut per 3-1 amb dos gols de Llorenç i un de Barbotti.



Per a aquest torneig, el CFP Torredembarra, dirigit per Llorenç Gómez, no ha pogut comptar amb la totalitat dels jugadors local. Per això ha incorporat fins a 5 jugadors procedents del CD Playas de Mazarrón i un jugador de la selecció francesa, Barbotti. També cal destacar que el porter Eliott Mounoud s'ha alçat amb el títol de Millor porter de la competició.



Aquesta és la primera vegada que el club torrenc aconsegueix la primera posició en un torneig de futbol platja. Tot i això, el masculí sènior del CFP Torredembarra ja havia disputat anteriorment un total de cinc campionats, dels quals va arribar a quatre finals. Aquest és el 6è campionat i el segon a nivell internacional després de la disputa de la Intercup 2017 que van jugar a Sant Petersburg. El club destaca que la primera victòria ha arribat «sota els valors del treball en equip i el fer sentir a tothom important».