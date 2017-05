També dedica unes paraules al porter Edgar Badia, a qui descriu com a «gran»

Actualitzada 01/05/2017 a les 22:51

«Felicitats al CF Reus Deportiu per aquesta victòria!!! Gran Edgar Badia». Aquest és el tuit que el reusenc i jugador del Barça Sergi Roberto ha fet davant la victòria roig-i-negra al derbi del Nou Estadi. El gol que ha col·locat el 0-1 al mercador en els últims minuts del partit ha permès al CF Reus aconseguir una victòria històrica i Roberto, que va jugar tant al Nàstic com al Santes Creus, equip del futbol base del Reus, els felicita. Roberto també descriu al porter roig-i-negre, Edgar Badia, de «gran», per la seva actuació defensant la porteria reusenca durant l'encontre.