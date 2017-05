Isaac Riera i Marta Batalla guanyen la 6a Ultra Trail Muntanyes de la Costa Daurada

La prova forma part del Campionat de Catalunya de Curses d’Ultra Resistència de la FEEC al Camp de Tarragona

Redacció

Actualitzada 01/05/2017 a les 19:56

Isaac Riera i Marta Batalla es van proclamar campions de la prova d'Ultra Trail Muntanyes de la Costa Daurada (UTMCD) de 90 km, que es va disputar durant tot el dissabte amb sortida i arribada al municipi de Prades.



Riera es va adjudicar el triomf en completar els 90km en 9:36:54, després de mantenir un frec a frec amb Miguel Ángel González durant la primera meitat del recorregut, es va escapar al tram de Cornudella i ja no va donar cap oportunitat als seus rivals. El podi el van completar Miguel Ángel González (10:39:39) i David Arredondo (10:42:16), que van signar una trajectòria ascendent durant el recorregut.



En dones, Batalla va creuar la línia de meta en 13:21:24, mentre que Angels Centelles va arribar en 13:31:39. La tercera posició del podi va ser per Tanja Bastamov (15:38:45)



El certamen també constava de la distància Long TMCD, de 72km i 3.600m de desnivell positiu. Carlos Mantero i M. Eugenia Munte van ser-ne els guanyadors. Per la seva banda, Jesus Fraile i Giulia Portaluri van ser els guanyadors de la Half TMCD, cursa de 46,4km i 2.800m de desnivell positiu que, a diferència de totes les altres, tenia la sortida a Vilaplana.



Sergio Montes i Ingrid Ruiz van guanyar en el traçat de 21km; i Manuel Torres i Sandra Serrano en el de 10km, que es van disputar dissabte al matí també en el marc de l’UTMCD.



El certamen, organitzat per la Secció de Muntanya de l’Agrupació Cultural Vila-seca amb la producció tècnica de Naturetime, va comptar amb la participació de 440 participants, de més de 12 nacionalitats, entre les seves cinc distàncies: 10 km, 21 km, 46 km 72 km i 90 km. Aquesta cursa obre la temporada de la Copa Catalana de Curses d’Ultra Resistència 2017 de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), de manera que els vencedors van guanyar punts pels campionats de Catalunya.



A més de la col·laboració dels ajuntaments de les Muntanyes de Prades per on va passar la cursa, la prova ha comptat amb el suport de diverses entitats i empreses com el Patronat de Turisme Muntanyes de la Costa Daurada del Baix Camp, comerços i allotjaments de la zona.