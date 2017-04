Reus acollirà la final de la màxima competició de futbol americà

Al camp dels imperials es disputarà la final de la Serie A estatal

Redacció

Actualitzada 30/04/2017 a les 19:48

La gran temporada dels Reus Imperials a la Serie A de futbol americà, la màxima categoria d’aquest esport a l’estat, no ha passat desapercebuda. Els verd-i-blancs han aconseguit arribar fins a les semifinals de la Lliga en aquesta categoria, i aquest diumenge han conegut que podrien arribar a disputar la final al seu propi camp.



El camp del Mas Tallapedra, on els Imperials juguen els seus partits com a locals, ha estat l’escollit per la Federació Espanyola de Futbol Americà com a seu per a la disputa de la final de lliga de la Serie A. La FEFA ha comunicat, aquest diumenge, quins són els camps escollits per a les diferents finals, i al Mas Tallapedra s’hi podrà veure el futbol americà de més alt nivell estatal.