Natxo González: «Estic satisfet d'estar un punt per sobre d'un equip que havia de lluitar per pujar»

L’entrenador reusenc ha volgut esborrar l’etiqueta de derbi dramàtic

Actualitzada 30/04/2017 a les 18:52

El derbi entre Nàstic i Reus que es disputarà aquest dilluns 1 de maig arriba amb els dos equips separats per un sol punt i en la recta final de la jornada, que ha deixat uns resultats que han apropat tots dos conjunts a les places de descens. Tot i així, Natxo González, preparador roig-i-negre, no vol sentir a parlar de dramatisme: «Intento que no es tracti d’un partit dramàtic. La classificació està com està però falta el nostre partit, enlloc de pensar què passa si perdem hauríem de dir-nos ‘si guanyem mireu on ens posem’». A més, ha tancat el tema rotundament argumentant que «no podem patir anticipadament, sinó patim per res».



La situació dels dos equips és ben diferent. Si en les últimes jornades el Nàstic ve llençat sortint de les places de descens, el CF Reus ha entrat en un espiral d’empats i derrotes que l’ha fet apropar-se al pou. Tot i així, Natxo es mostra «tranquil. Sabem quina és la importància del partit però la sensació és de seguretat». El tècnic reusenc, a més, assegura que no val la pena fixar-se en les ratxes i les plantilles dels dos equips perquè les comparacions són molt grans però no serveixen per res: ò no serveixen per res: «A principi de temporada el Nàstic tenia un equip per lluitar per pujar a Primera Divisió i el Reus per mantenir-se, però a la jornada 35 la realitat és que nosaltres estem per sobre». En aquest sentit, el basc ha sentenciat: «Estic satisfet d’estar un punt per sobre d’un equip que havia de lluitar per pujar a Primera».



El ressò del derbi és molt gran, tant mediàtica com socialment. Per això, Natxo és conscient que ha de «contrarestar tot el que es genera» dins i fora del terreny esportiu. El tècnic roig-i-negre es centre en els aspectes futbolístics i defensa que «no podem sortir com a víctimes. Hem de fer el que millor se’ns dóna que és jugar el nostre futbol i competir bé com ho estem fent». Sobre l’ambient hostil que li espera al CF Reus en un Nou Estadi ple fins a la bandera, el preparador basc es mostra feliç que s’hagin esgotat les entrades: «Tant de bo no hi hagi un seient lliure», i ha afegit que els reusencs «sempre hem donat resposta en escenaris complicats».



Per últim Natxo González ha respost irònicament a les dades que diuen que el reusenc és millor conjunt fora de casa que al seu estadi: «Els sis partits que queden no m’importarien jugar-los fora». Després de reconèixer que era una broma, tirant de caràcter basc, Natxo ha sentenciat que l’equip «acabarà amb més punts com a local que com a visitant».