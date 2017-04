La Cursa del Pont del Diable reuneix més de 450 participants

Running Solutions i la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau organitzen la cita

Actualitzada 30/04/2017 a les 13:00

A les deu del matí d’aquest diumenge s’ha donat el tret de sortida a la 8ª edició de la Cursa del Pont del Diable des del barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. Aquesta cursa que combina una part de circuit urbà amb circuit muntanyós, transcorre principalment per la zona del parc ecohistòric del Pont del Diable. En total, uns 460 inscrits han completat el recorregut de poc més de 10 quilòmetres.



Organitzada principalment per l’empresa Running Solutions i per la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau, la cita compta amb el patrocini del concessionari Peugeot Joaquim Oliva, juntament amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i els Jocs del Mediterrani del 2018. Sebastiano Alba, un dels nombrosos col·laboradors de la cursa, ha volgut «agrair molt a la colla castellera per la feina que fan» i n’ha destacat l’ambient que s’hi respira «és més una festa que una competició».



Juanan Fernández, director de Running Solutions, s’ha mostrat molt «content» de com ha anat la jornada. A més, n’ha volgut destacar la bona assistència malgrat «avui era una mica més complicat que vingués gent perquè coincidia amb altres curses que hi ha al territori», com la Bicicletada Popular. En l’arribada s’han imposat Esther Casajuana en categoria femenina, i Angel Martínez en la masculina, que repetia triomf després de l’aconseguit l’any passat.