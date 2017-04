El CFP Torredembarra disputa el Beach Soccer Championship a Suïssa

Fins a cinc equips europeus participen en aquest torneig de futbol platja

Redacció

Actualitzada 29/04/2017 a les 11:15

El Club de Futbol Platja Torredembarra continua el seu període de creixement en aquesta modalitat de l’esport rei. El conjunt torrenc disputa, durant aquest cap de setmana del pont de maig, el Beach Soccer Championship que es disputa a la localitat suïssa de Liestal. Aquest és un torneig internacional en el que hi participen un total de cinc equips del continent europeu.



Tot just serà la segona participació internacional dels torrencs, després de la disputa de la Intercup 2017 que van jugar a Sant Petersburg. En aquesta ocasió, el CF Torredembarra competirà amb els conjunts suïssos Havanna Shots i BSC Chargers, l’italià Napoli BS i l’alemany Wuppertaler SV. La competició s’inicia aquest mateix dissabte en un format de lligueta en el que tots els equips juguen contra ells. Els quatre primers disputen les semifinals, que es jugaran dilluns 1 de maig abans de la disputa de la gran final.



Per a aquest torneig, el CFP Torredembarra no ha pogut comptar amb la totalitat dels jugadors locals, així que ha incorporat fins a 5 jugadors procedents de Múrcia. Així, segons el mateix club torrenc, es dóna l’oportunitat a tots els amants del futbol platja de gaudir d’una competició internacional.



Malgrat no ser un torneig oficial de renom, el Beach Soccer Championship que acull Suïssa és una oportunitat d’or del futbol platja torrenc per seguir creixent i sumant experiències. En total, han viatjat a Liestal tres membres de l’staff tècnic i un total de deu jugadors.