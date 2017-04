Afectacions als accessos del Nou Estadi pel derbi

Les obres de reforma al camp del Nàstic obliguen a modificar els punts d’entrada

L’afició, tant nastiquera com reusenca, que dilluns acudeixi al Nou Estadi per presenciar el derbi es trobarà amb afectacions a l’hora d’accedir al camp. Les obres de remodelació del feu grana obliga el club tarragoní a modificar els punts d’entrada i sortida al Nou Estadi per al partit entre Nàstic i CF Reus.Els principals afectats seran els socis i abonats del Gol Nord o de Muntanya, que acostumen a accedir per la porta 8 del Nou Estadi. Per al derbi, aquest accés romandrà tancat, així que els aficionats situats en aquest Gol del camp grana hauran d’entrar per la porta 0 ubicada a Preferent. Els aficionats que tinguin entrades per a la zona de Preferent Superior podran accedir per la porta habitual, la número 1. En finalitzar el partit, això sí, la porta 8 estarà oberta per tal de facilitar la sortida dels aficionats del Gol Nord.Com en d’altres partits, els lavabos provisionals situats al replà entre la Tribuna Inferior i la Tribuna Superior restaran operatius. Des de l’anterior partit al Nou Estadi, també estaran operatius els nous lavabos situats a la Tribuna Inferior. També es mantindran els lavabos provisionals situats al llarg de la zona del Gol Nord.Pel que fa als aficionats del CF Reus podran accedir a la zona visitant del Nou Estadi per la porta 3, habitual pel que fa als seguidors del conjunt rival que visiten el camp del Nàstic. El conjunt grana, a més, recorda que és important acudir a l’estadi amb temps ja que el derbi fa dies que té penjat el cartell d’entrades esgotades.