S'esgoten les entrades pel Nàstic - Reus

Gairebé 12.500 aficionats veuran el partit al Nou Estadi

Redacció

Actualitzada 28/04/2017 a les 20:57

Les entrades pel derbi de dilluns, que enfrontarà el Nàstic i el CF Reus al Nou Estadi, s'han esgotat. D'aquesta manera, seran gairebé 12.500 aficionats els que ompliran les grades del Nou Estadi.



El derbi de dilluns suposarà la millor entrada registrada al Nou Estadi en la present temporada 2016-2017. Després de la promoció per a socis del 2x1 en entrades i la de la Nàstic Hummel Store, per a tots els aficionats en general, les oficines grana han tancat aquest divendres penjant el cartell de «no hi ha entrades».



Les zones de Tribuna, Preferent i Gol mostraran un ple absolut, amb 11.000 aficionats aproximadament, i permetran completar un gran mosaic per rebre l’equip quan salti al terreny de joc. A més a més, per aquest partit s’ha obert excepcionalment la Preferent Superior, fent que 1.421 aficionats més puguin presenciar el primer derbi entre els conjunt tarragoní i reusenc a la categoria de plata.