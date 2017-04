L'Ultra Trail 'Un tomb pel Montsant' presenta un vídeo resum de la quarta edició

El Joc Produccions ha realitzat un vídeo que mostra com es va desenvolupar la cursa, que va ser el 23 d'abril

Actualitzada 28/04/2017 a les 19:41

La cursa d'Ultra Trail 'Un tomb pel Montsant', que va tenir lloc el passat 23 d'abril, ha presentat un vídeo realitzat per la productora tarragonina el Joc Produccions, i que fa un repàs a la jornada esportiva que es va viure durant Sant Jordi. Aquesta ha estat la quarta edició del certamen, que presenta diversos circuits i modalitats, com la cursa o la marxa, amb diferents distàncies. L'escenari del tret de sortida de la cursa és la Morera del Montsant, i el recorregut passa per diversos pobles més de la serra del Montsant, com Escaladei. El vídeo mostra els paisatges idíl·lics amb els quals es van trobar els esportistes, que van poder celebrar d'una manera diferent Sant Jordi.