Juan Merino i Natxo González van a pels tres punts en el derbi de dilluns

El tècnic del Reus diu que «no» signa l’empat, mentre que el grana, que tampoc ho fa, matisa que «puntuar és molt important»

Actualitzada 27/04/2017 a les 21:24

Els entrenadors del Gimnàstic de Tarragona i del CF Reus van posar damunt de la taula, ahir al migdia, les seves impressions sobre el derbi que viuran al Nou Estadi aquest dilluns, a les set de la tarda. Ambdós conjunts s’hi juguen molt, ja que voregen la zona de descens a la Segona Divisió B i necessiten guanyar per allunyar-se de la zona crítica i, d’aquesta manera, acostar-se a l’objectiu de la salvació.



Juan Merino i Natxo González van trepitjar la gespa del Nou Estadi, en un acte conjunt i organitzat pels dos clubs, en el qual van posar de manifest les seves impressions sobre l’enfrontament del dilluns. En ser preguntats per si l’empat era un mal resultat, el més taxatiu va ser el tècnic de l’esquadra roig-i-negra, un Natxo González que va dir: «Sí». A Juan Merino tampoc li agrada la idea d’empatar, tot i que va continuar la seva argumentació amb matissos. «Sí. Està clar que per la filoofia que tenim els dos equips, sempre anem a guanyar, però també és veritat que, avui en dia, un punt és molt important, però la idea és sempre la de guanyar», va afegir l’entrenador de l’equip de la ciutat de Tarragona.



Ambdós tècnics aposten per un duel igualat, en el qual cap dels dos conjunts aconseguiran un resultat molt escandalós. Merino, entrenador de l’equip que actuarà com a local, va detallar que «espero un partit amb molta igualtat, ja que aquests són partits que sempre es guanyen per detalls. Estem molt motivats, amb moltes ganes de guanyar, però amb els peus a terra».



Merino va aprofitar per lloar les virtuts d’un CF Reus que s’ha caracteritzat enguany per ser un equip que encaixa pocs gols i que, defensivament, és més que solvent.



Així, l’andalús va expressar que «sabem que serà un partit molt igualat, de màxima igualtat. El Reus és un equip molt solvent, que porta encaixats els mateixos gols que el Llevant», líder de la competició i que està a un pas de certificar l’ascens matemàtic a la Primera Divisió.



Precisament, sobre els gols que s’hi puguin produir va parlar un Natxo González que preveu que sigui un enfrontament sense golejades ni cap resultat amb moltes dianes per a cada equip. «És difícil que hi pugui haver molts gols, però en la primera jugada pot haver-hi una expulsió o qualsevol altra circumstància que pugui canviar el partit», va explicar el tècnic basc.



Els dos tècnics també van valorar el fet que es tracti d’un derbi, d’un partit de màxima rivalitat entre dos clubs que són veïns i que s’enfronten per primera vegada a Segona A al Nou Estadi. «Sempre es diu que, independentment del que diu la classificació, en un partit com aquest hi ha molta igualtat», explicava un Juan Merino expert en derbis, tenint en compte la seva experiència al Betis, sobretot com a futbolista, quan havia d’afrontar duels contra el Sevilla, màxim rival dels verd-i-blancs.



Per la seva banda, Natxo González, li treu ferro al fet que es tracti d’un partit entre equips veïns, tot i que entén que les aficions puguin viure el duel de manera diferent: «Acostumen a ser partits equilibrats i disputats amb diferències mínimes pel que fa al resultat», va destacar el basc.