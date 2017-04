L'Escola Handbol Vendrell fa un lip-dub per promocionar la 7ª Trobada Minihandbol Pep Figueras

La jornada esportiva tindrà lloc el proper 6 de maig a la capital del Baix Penedès

Redacció

Actualitzada 27/04/2017 a les 11:32

Els membres del Club Escola Handbol Vendrell han protagonitzat un lip-dub per promocionar la 7ª Trobada Minihandbol Pep Figueras, que tindrà lloc el proper 6 de maig. Equips, entrenadors, pares i mares, voluntaris… tots ells han volgut participar en aquest vídeo a ritme de la cançó Llença’t dels vendrellencs Lax’n’busto, com no podia ser d’una altra manera.



La 7ª edició de la Trobada Minihandbol Pep Figueras tindrà lloc el proper 6 de maig a la capital del Baix Penedès. La jornada, organitzada pel Club Escola Handbol Vendrell, se celebrarà al Pavelló Municipal d’Esports de 9 a 13h.