El cebetista Gerard Estebanell, convocat a la selecció espanyola sub-14

El jugador tarragoní participarà en el torneig Ciudad de Sant Adrià, que es jugarà del 29 d’abril al 1 de maig

Actualitzada 27/04/2017 a les 11:57

El jugador de l'infantil masculí del CBT, Gerard Estebanell, ha estat convocat amb la selecció espanyola sub 14 per jugar el torneig Ciudad de Sant Adrià, que es jugarà del 29 d’abril al 1 de maig a Sant Adrià. Aquesta convocatòria és una de conseqüències de l'excel·lent temporada de l'equip infantil tarragoní que encara està lluitant per classificar-se per la fase final del campionat de Catalunya.



En el torneig participaran de Sant Andrà participaran equips de tota Espanya, com el Barça, el Joventut de Badalona, l’UCAM Murcia i el Manresa, a més del U.B Sant Adrià, com a equip amfitrió. José María Panadero serà l’entrenador de la selecció, que aplega a jugadors del Real Madrid, Unicaja de Málaga o Tacnyconta Zaragoza entre d’altres.