Valentín Pizarro Gómez serà l'encarregat de dirigir el derbi

Actualitzada 26/04/2017 a les 09:17

Valentín Pizarro Gómez ha estat l'àrbitre escollit per dirigir el Nàstic-Reus del proper dilluns. El madrileny, que té 36 anys, és un col·legiat al qual li agrada molt mostrar targetes, tal com demostren els seus números. Un total de 6,21 grogues per duel de mitjana, i de 0,63 vermelles per duel disputat.



A més, és un àrbitre que coneixen molt bé tant el Nàstic com el Reus. Aquesta temporada, ha dirigit en una ocasió als tarragonins, en la victòria a Lugo (2-3) del 21 de gener. En dos partits s'ha trobat amb el Reus, cap dels quals ha acabat amb victòria. Derrota 1-0 a Girona el 2 d'octubre i empat a casa contra l'UCAM Múrcia (0-0) el 26 de març.