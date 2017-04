Riudoms acollirà una macrojornada de futbol femení l'1 de maig

Està destinada a noies d’entre 6 i 14 anys i l’objectiu és promocionar aquest esport

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 21:43

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha organitzat de cara al proper dilluns, 1 de maig, una Jornada de Futbol Femení a Riudoms amb l’objectiu de promocionar el futbol femení entre noies de 6 a 14 anys.

La presentació va anar a càrrec de Josep Vives, secretari de la FCF i delegat a Tarragona, acompanyats d’en Joan Plana, representant territorial de l’Esport a Tarragona, d’en Joan Rufino Ferraté, coordinador de seleccions FCF Tarragona i amb les jugadores de l’Atlètic de Camp Clar, Judit March i Saray Tello, que van voler donar suport a la jornada.



«La jornada de futbol femení agafa cada cop més importància, amb 14 seus en aquesta cinquena edició», va remarcar Vives, que va afegir que «ens hem proposat el repte de duplicar les llicències de femení, i la promoció de la jornada de femení és cabdal ja que disposem d’un espai comú on es trobin les jugadores. Cal remarcar que la jornada està oberta a totes les noies d’entre 6 a 14 anys que vulguin practicar el futbol, amb independència de si ja estan federades o no».



En paraules de Joan Plana, «des de l’administració donem total suport a totes les iniciatives que suposin potenciar l’esport femení, i la jornada del dia 1 a Riudoms en pot ser un gran motor. Donada la importància del futbol en nombre de seguidors, ens cal seguir implicant-nos i fer créixer el nombre de practicants».



Per la seva banda, Judit March i Saray Tello van coincidir a celebrar la iniciativa. «Fa 10 anys era impensable una jornada d’aquest tipus, tant de bo quan vam començar n’haguéssim pogut gaudir. És la millor manera de posar-se en contacte amb d’altres jugadores i conèixer els diferents clubs on es pot practicar futbol femení», van coincidir, afegint que «si seguim creixent no ens caldrà jugar amb els nois en les categories de base». Per últim, van demanar «més implicació per part de tots per tal que el futbol femení segueixi creixent».