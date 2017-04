«No està dins dels nostres pensaments no guanyar»

El davanter espera que tant el Nàstic com el CF Reus es mantinguin a la categoria i espera un derbi bonic amb les graderies del Nou Estadi plenes i animant

Actualitzada 25/04/2017 a les 21:08

—Com afronta el derbi del pròxim dilluns?

—És un partit especial, i l’afrontem amb positivitat. Arribem en bona dinàmica, mentre que el Reus ve d’una ratxa pitjor. El Nàstic ha de sortir a guanyar.



—Com es prepara una setmana tan llarga?

—És complicat. A principi de setmana hem d’anar molt forts, i anar baixant la càrrega de treball.



—Hi ha més tensió en l’ambient i en els entrenaments a l’hora d’afrontar un derbi?

—La gent que som d’aquí de la zona hem d’intentar fer veure als que no són d’aquí què significa aquest partit per a nosaltres. Un Nàstic-Reus a Segona Divisió A és un fet importantíssim.



—Què esperen de l’afició del Nàstic en un partit com aquest?

—Que vinguin al camp i que omplin el Nou Estadi el màxim possible. Necessitem que no deixin d’animar durant tot el partit, i nosaltres intentarem respondre de la millor manera.



—A nivell personal, què suposa per a Álex López el Nàstic-Reus?

—És un partit molt bonic de jugar. Et trobes a gent amb la qual has compartit vestidor, i crec que serà un partit bonic per als nostres i per a tothom en general.



—A nivell classificatori, no pot estar més igualat.

—Sí, estem molt igualats. Ells no s’imaginarien estar ara en aquesta posició i, potser, nosaltres tampoc per la trajectòria que portàvem de la temporada passada. Ara estem en la situació en la qual estem, i és el moment de fer una passa endavant.



—El Nàstic i el Reus arriben al derbi després de ratxes ben diferents. Vostès, que han estat últims gran part de la temporada, van cap amunt, i el rival de dilluns té una trajectòria descendent. Creu que aquesta circumstància pot ser decisiva de cara al resultat que s’acabi produint?

—Sí. Sóc de l’opinió que les ratxes són molt importants en el món del futbol. Ja s’ha vist en anys anteriors que els equips que van de baix cap amunt afronten un final de temporada millor, amb millors resultats. Els que van de baixada ho passen malament. Ara bé, tots dos equips sabem què ens hi juguem, i serà tota una final.



—Què significaria pel Nàstic no guanyar dilluns?

—Seria un cop dur per l’equip i per l’afició. No està dins dels nostres pensaments no guanyar. Hem de sortir a per totes, a sumar els tres punts.



—Sembla que Mirandés, Mallorca i potser Alcorcón tenen molts números de jugar la temporada vinent a Segona Divisió B. Quin serà el quart equip que baixarà?

—Ui... Prefereixo no aventurar-me a dir res en aquest sentit. Que no sigui el Nàstic.



—Signa que se salvin el Nàstic i el Reus?

—Sí, i tant.



—Álex López ha tornat a entrar a l’onze en les darreres jornades. Com es troba?

—Em noto bé, amb espurna, ràpid. Amb la confiança que m’està donant ara l’entrenador, ho he de donar tot i aportar al màxim a l’equip.



—Com és jugar al costat d’Achille Emaná?

—És un jugador d’unes característiques increïbles. Tots sabem què pot fer. A mi em toca fer-me a ell, adaptar-me a ell.