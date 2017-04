El derbi Nàstic-Reus inundarà la Rambla Nova aquest divendres

Un partit de futbolí i signatures d'autògrafs dels protagonistes, algunes de les activitats que s'hi desenvoluparan

Redacció

Actualitzada 26/04/2017 a les 17:48

La Rambla Nova de Tarragona es convertirà, aquest divendres, en l'escenari que servirà per començar a fer bullir l'olla de cara al derbi. Moltes activitats s'hi desenvoluparan, en les quals hi seran partíceps tant gent relacionada amb el Nàstic, com també d'altres del món del CF Reus.



El president del club grana, Josep Maria Andreu hi serà present a partir de dos quarts d'una del migdia. També hi prendran part diferents autoritats dels ajuntaments de Tarragona i de Reus, els quals jugaran un partit de futbolí humà a partir de les dues del migdia. Els periodistes també tindran el seu particular derbi a l’esmentat futbolí, el partit està programat a les quatre de la tarda.



Les activitats arrencaran a les deu del matí, i finalitzaran a les set de la tarda, de forma ininterrompuda, davant de les Teresianes.



La jornada matinal estarà enmarcada del projecte Junts Barris BBVA CX, on es rebrà la visita de diferents col·legis i, de cara a la tarda, es duran a terme accions per als aficionats, obrint totes les activitats al públic en general. A banda del futbolí humà, la jornada tindrà dos inflables més amb un circuit amb mini-porteries.