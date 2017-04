Darreres 842 entrades de Preferent Superior per viure el derbi

Els socis i aficionats ja han adquirit gairebé la meitat de les 1421 inicials

Redacció

Actualitzada 26/04/2017 a les 20:44

El Gimnàstic de Tarragona, SAD informa que ja s’ha completat l’aforament en les zones de Tribuna, Preferent i Gols. Les darreres 842 entrades restants per vendre, a falta de 5 dies pel derbi, corresponen a la Preferent Superior.



Avui, primer dia que s’han posat a la venda les entrades de Preferent Superior, els socis i aficionats ja han adquirit gairebé la meitat de les 1421 inicials. A més a més, també s’ha completat el 100% de l’aforament de les zones de Gol Nord i Sud. L’entitat grana anima a tots els aficionats que vulguin presenciar el Nàstic – CF Reus de dilluns, que no esperin fins a l’últim moment per comprar les seves entrades.



Tots aquells socis que es vulguin acollir al 2×1 promocional, fins a un màxim de 4 entrades en total, ho poden fer adquirint dues entrades de Preferent Superior per 15€. Aquesta promoció és vàlida fins a completar l’aforament de la zona esmentada. En el cas dels no abonats, podran comprar cada entrada al preu de 15€.



D’altra banda, cal destacar que en la promoció de la Nàstic Hummel Store s’han venut un total de 321 samarretes oficials d’aquesta temporada. El clients que s’han sumat a l’oferta han aconseguit dues entrades de franc per viure el derbi al Nou Estadi. Recordem que la promoció segueix vigent fins a esgotar les entrades disponibles a la Preferent Superior.



L’horari de les oficines és de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores i de 16 a 19 hores, i dilluns 1 de maig, dia de partit, s’obrirà a partir de les 17 hores. La Nàstic Hummel Store està oberta de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20 hores, i també, el dia de partit, des de les 17 hores.