Vuit-cents infants participaran en la 36a edició de les XII Hores de Minibàsquet La Salle Reus

El torneig se celebrarà del 29 d'abril a l'1 de maig

Actualitzada 25/04/2017 a les 12:47

Reus acollirà, del 29 d’abril a l’1 de maig, la 36a edició del Torneig Germà Ramon Bosch de Minibàsquet, 12 hores La Salle Reus. Enguany participaran a l’esdeveniment 70 equips de 29 entitats de Catalunya, Aragó i València, cosa que es tradueix en prop de 800 esportistes participants i al voltant d’un miler d’acompanyants. El torneig es disputarà al Col·legi La Salle i al Pavelló Joan Sirolla del CN Reus Ploms.Les categories de competició són Prebenjamí-Escola, Benjamí-Premini i Aleví-Mini, tant en categoria femenina com masculina. En alguns casos es distribueixen en dos nivells per assegurar una competició igualada. En total es disputaran prop de 170 partits. Les finals es jugaran el dilluns 1 de maig, amb les finals A en categoria Aleví al Pavelló de La Salle: a les 11:30h la de categoria Femenina i a les 13:00h la Masculina, amb què es tancarà la competició i es donarà pas a l'entrega final de guardons.Podeu trobar tota la informació del torneig al web www.12horessallereus.cat , on es pot consultar el calendari i es podrà seguir tota la informació en forma de resultats, classificacions i imatges. També se'n podrà fer seguiment i contribucions a través de les xarxes socials Facebook, Instagram o Twitter.