Luismi apunta al seu retorn i Barreiro també entrarà a la llista pel derbi

El centrecampista torna després d'una llarga temporada lesionat

Actualitzada 25/04/2017 a les 19:04

El Nàstic comptarà, amb gairebé tota seguretat, amb dues novetats a la seva convocatòria. Es tracta de Luismi i Manu Barreiro, que ja s’han recuperat de les seves respectives lesions. Ambdós futbolistes han estat les darreres setmanes en el dic sec, i serien les grans novetats a la llista del pròxim dilluns, ja que han deixat enrere les seves lesions.



Luismi es va lesionar fa més de dos mesos. El centrecampista, que en principi en tenia per a quatre setmanes, ha patit diversos contratemps al llarg de la seva recuperació i ha vist com se li feia molt llarg el seu retorn. Després de passar aquest calvari, el migcampista està completament preparat, i apunta a ser un dels divuit convocats, a causa de la importància que té pel seu equip. També és molt important un Manu Barreiro que ha fet net de les seves molèsties musculars, i que està a punt per reaparèixer.



Pel que fa al CF Reus, Natxo González tindrà a la seva disposició pràcticament a tota la plantilla. L’únic dubte sorgeix en la figura de Pichu Atienza. El central va haver d’abandonar el terreny de joc aquest diumenge durant el partit contra l’Alcorcón per lesió. De moment, no està clar si podrà ser dels divuit convocats, pel que encara s’haurà d’esperar.