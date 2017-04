L'expectació pel derbi obliga al Nàstic a obrir la Preferent Superior

Més de 1.400 seients lliures que esperen qui els ocupi

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 17:39

Després de la gran demanda i adquisició d’entrades per part de socis i aficionats, el Nàstic ha decidit obrir la Preferent Superior del Nou Estadi per incrementar l’aforament grana en el derbi de dilluns vinent.



Falten 6 dies per al duel de la jornada 36 i només queden disponibles 146 seients, repartits entre el Gol Nord i el Gol Sud. D’aquesta manera tots els nastiquers que encara no tinguin l’entrada per a ells, els seus amics o familiars podran presenciar el matx des de la Preferent Superior. Un total de 1.421 seients d’aquesta zona ja estan a la venda a les oficines del Nàstic, els quals corresponen a les dues pastilles lliures.



Tots aquells socis que es vulguin acollir al 2x1 promocional, fins a un màxim de 4 entrades en total, ho poden fer adquirint dues entrades de Preferent Superior per 15 euros i també a les zones de Gol, abans d’esgotar les poques unitats restants. En el cas dels no abonats, podran comprar cada entrada al preu de 15 euros. Aquesta promoció està limitada al nombre d’entrades destinades, per l’aforament, en cadascuna de les zones del Nou Estadi.



A més encara segueix vigent la segona promoció per als socis i aficionats grana. La compra a la Nàstic Hummel Store de qualsevol de les samarretes oficials del Nàstic d’aquesta temporada, al preu habitual de 60 euros, significarà dues entrades de franc a la zona de Gol o Preferent Superior, fins a esgotar existències.