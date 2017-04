El CBT convoca eleccions

Els comicis seran el proper 29 de maig

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 09:59

El Club Bàsquet Tarragona ha convocat eleccions per presidir l’entitat, després que aquest estiu expiri la legislatura comandada per Loli Salas.



El club tarragoní, en la reunió que es va celebrar ahir dilluns al vespre, va posar damunt de la taula tots els punts a seguir de cara a les esmentades eleccions. Aquest dimarts, a les vuit del vespre, es designarà la Junta Electoral, en una reunió que es desenvoluparà a les oficines del club. Entre avui dimarts i demà dimecres, estarà exposat el cens electoral i no serà fins el 10 de maig quan finalitzi el termini de presentació de les candidatures. L’11 de maig es proclamaran les candidatures, i el 29 de maig es desenvoluparan les eleccions.