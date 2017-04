Els benjamins del Club Atletisme Tarragona, campions de Catalunya de relleus

Miguel Reyes, Aleix Ferré, Eric de la Rosa i Guillem Ferran van imposar-se al GA Lluïsos de Mataró i a l’Avinent Manresa

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 18:02

L’equip benjamí masculí de 4x60 metres del Club Atletisme Tarragona es va proclamar campió de Catalunya de relleus, aquest passat dissabte, en la jornada final disputada a Mataró. L’equip, format per Miguel Reyes, Aleix Ferré, Eric de la Rosa i Guillem Ferran, va fer una cursa de menys a més. Un entrebanc en la primera entrega els va obligar a remuntar posicions, aconseguint, finalment, imposar-se al GA Lluïsos de Mataró i a l’Avinent Manresa, segons i tercers respectivament.



L’equip de Tarragona va ser l’únic de tota la jornada que va baixar de la barrera dels 39 segons, marcant 38.78 segons a la semifinal i uns 38.99 segons a la final.



Per altra banda, l’equip infantil femení de 4x200 metres, integrat per L. Marimón, Aina Tomàs, Martina Pomes i Natàlia Sánchez, es va quedar amb la mel als llavis, en finalitzar en quarta posició. L’equip aleví masculí de 4x60 metres, format per Unai Ortiz de Landázuri, Joan Sinfreu, Lluc Subirós i Gerard Ferrándiz va aconseguir una setena plaça.



En categoria cadet, l'única categoria del club tarragoní que comptava amb dues participacions a la jornada final d’aquest campionat, la línia seguida va ser la mateixa. A primera hora del matí, l’equip de 4x100 integrat per Edgard José, Pep Aldave, Bernat Verdú i Mario Sánchez es va classificar en novena posició. El segon equip participant, el 4x300 metres, format per Bernat Verdú, Pep Aldave, Aleix Lago i Mario Sánchez, van quedar setens.