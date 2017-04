L'afició del CF Reus empeny als seus contra l'Alcorcón

3.852 espectadors a l'Estadi Municipal aquest diumenge

Redacció

Actualitzada 23/04/2017 a les 21:50

Un total de 3.852 espectadors, segons les dades oficials de LaLiga, han assistit aquest diumenge al CF Reus-Alcorcón, un duel que ha finalitzat sense gols, i que era clau per als interessos dels reusencs.



L'equip havia fet una crida, així com el tècnic, Natxo González, i l'afició ha respost. Durant tot el partit, els espectadors han animat, tot i que també s'ha escoltat algun xiulet aïllat, fruit dels nervis per la situació classificatòria dels reusencs.