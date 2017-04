El Reus afronta un duel vital contra l'Alcorcón

Si no suma els tres punts, la por al cos

Actualitzada 23/04/2017 a les 12:27

El CF Reus afronta aquesta tarda, a les 18 hores, un duel vital de cara a les seves aspiracions de permanència a la categoria. Amb 41 punts sumats i vuit jornades per disputar-se, els reusencs no es poden adormir si volen continuar a la segona categoria del futbol espanyol.



El rival que visitarà l'Estadi Municipal de Reus és l'Alcorcón, que es trobarà, segons les previsions, amb un camp completament ple, i amb ganes de tornar a viure una victòria, que se li està resistint massa als de Natxo González.



El tècnic tindrà a disposició a tota la plantilla i, per tant, resulta molt complicat poder endevinar l'onze. El que sí està clar, és que Alberto Benito, Joan Campins i Marcos Tébar ja estan preparats per jugar, en el cas que el tècnic ho cregui oportú. Els dos laterals drets han estat fora de les convocatòries en les darreres setmanes, però Miramón ha complert bé en aquesta demarcació, amb què el mitja punta podria continuar ocupant aquesta posició.



A l'eix de la defensa, Olmo i Pichu Atienza no tenen discussió, igual que un Migue que s'ha guanyat el lloc a la banda esquerra. Ángel, però, està preparat per si ha de tornar al seu lloc en qualsevol moment. No cal dir-ho, però Edgar Badia serà el porter.



Per davant de la defensa, Folch i López Garai i, davant del doble pivot, Carbia, Guzzo i Jorge podrien ser els escollits, mentre que a dalt, o bé Edgar Hernández, o bé Máyor. Aquest darrer va ser suplent contra el Llevant.