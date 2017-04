Sense cap por del Getafe

El Nàstic visita aquesta tarda a les 18 hores el Coliseum Alfonso Pérez

Actualitzada 22/04/2017 a les 10:58

Al Nàstic li queda encara un camí molt llarg per poder certificar la seva continuïtat a la Segona Divisió A. Ha estat una temporada molt llarga i complicada, però encara queden vuit estacions per recórrer, totes elles de dificultat extrema.



La d'aquesta tarda, la del Coliseum Alfonso Pérez, és una de les estacions més complicadades de la categoria de plata. Només un equip ha aconseguit marxar d'ella amb els tres punts a la butxaca. Va ser el Girona, a la setena jornada. Des de llavors, només victòries i empats a favor dels madrilenys, els quals no perden l'esperança de retornar a la Primera Divisió via ascens directe.



Precisament, els gironins són l'equip que marca aquesta pujada per la via ràpida, amb 62 punts, pels 54 del Getafe, rival del Nàstic d'aquesta tarda, a les 18 hores.



Pel que fa al Nàstic, els de Juan Merino tenen 40 punts, quatre més que la zona de descens. Per tant, hi ha marge de maniobra per a un equip que abans no en tenia, i que ara dista a quatre punts de la zona de descens.



L'entrenador andalús recupera a Mossa i a Juan Muñiz de cara a l'enfrontament, i s'han quedat fora de la llista Miguel Ángel Cordero i Manu Barreiro, tot i que ja s'havien recuperat de les seves respectives lesions.



Merino tornarà, amb tota probabilitat, a la defensa de cinc homes, on Valentín i Mossa actuaran el els laterals, dret i esquerre, respectivament. Així, al darrere actuarien Suzuki, Perone i Iago Bouzón. Xavi Molina serà necessari en el centre del camp, ja que Zahibo està sancionat, i Tejera i Muñiz o Lobato acompanyarien al de la Canonja a la medul·lar.



En la davantera, Achille Emaná, després del seu gran partit contra el Mirandés, serà un dels dos escollits, mentre que l'altre podria ser Álex López o Stephane Emaná.