L'afició del Nàstic es bolca amb l'equip a Getafe

Unes 70 persones es desplacen des de Tarragona per animar a l'equip

Redacció

Actualitzada 22/04/2017 a les 20:41

Unes 70 persones s'han desplaçat des de Tarragona per acompanyar al Nàstic en el complicat duel que havia de disputar aquesta tarda al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.



Elles, han pogut assistir a l'empat (1-1) i, a més, han aprofitat per animar als seus des del minut zero. El bon ambient entre les dues aficions ha regnat a les graderies, tal com es pot apreciar a les imatges que ofereix el 'Diari Més' en aquesta galeria de fotografies.