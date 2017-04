S'esgoten les entrades de Tribuna pel derbi contra el Reus de l'1 de maig

Només queden entrades a les zones de Gol i Preferent per als socis que vulguin aprofitar la promoció del 2x1

Redacció

Actualitzada 20/04/2017 a les 09:13

El Nàstic ha informat que les entrades de la zona de Tribuna de cara al derbi contra el Reus s’han esgotat. D’aquesta manera, únicament hi ha disponibles entrades a les zones de Gol i Preferent per a tots aquells socis que vulguin aprofitar la promoció del 2x1. I és que els abonats poden comprar dues entrades pel preu d’una fins a final d’existències. Els interessats tenen avui i demà per adquirir en exclusiva dues entrades al preu d’una o quatre al preu de dos en les zones de Gol i Preferent. La setmana vinent aquesta promoció seguirà vigent per a tots els socis i, a més, estaran a la venda les entrades per al públic en general al preu habitual, que és de 15 gols per a Gol i de 20 euros per a Preferent.