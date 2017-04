Més de 120 escolars del Sant Pau i futbolistes del Nàstic, a la jornada Futura Afición

S'han realitzat tallers per treballar múltiples aspectes sobre els valors del futbol i l’esport en general

Redacció

Actualitzada 20/04/2017 a les 20:28

Més de 120 alumnes del Col·legi Sant Pau de Tarragona, i alguns dels futbolistes del primer equipdel Gimnàstic de Tarragona, han participat a la quarta jornada Futura Afición que realitza la Fundación de LaLiga. El Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona ha estat el centre escolar escollit per a realitzar aquesta acció, que ha servit per treballar múltiples aspectes sobre els valors del futbol i l’esport en general.



Els alumnes han realitzat diferents tallers amb els monitors de LaLiga, on han realitzat activitats formatives per fomentar el joc net, el respecte, el treball en equip, la tolerància i el rebuig total a la violència en el futbol i qualsevol de les seves manifestacions. Futura Afición es tracta d’un projecte escolar i educatiu que promou LaLiga, a través de la seva Fundació, i que compta amb la col·laboració del Consejo Superior de Deportes.



A partir de les 15.15 hores s’ha realitzat la part més institucional de la jornada a la sala d’actes del col·legi, comptant amb la presència i intervenció del president del Nàstic, Josep Maria Andreu; Olga de la Fuente, directora de la Fundación de LaLiga; Pablo Muñoz, director del Col·legi Sant Pau Apòstol; Juan Merino, entrenador del primer equip del Nàstic; i els jugadors Achille Emaná i Xavi Molina.



Juan Merino, Achille Emaná i Xavi Molina han estat els encarregats de parlar sobre els valors del futbol i la importància de l’afició, enviant diferents missatges al jovent present a la sala. Els mateixos alumnes han assumit el rol de periodistes i han preguntat les seves inquietuds sobre l’àmbit esportiu a jugadors i preparador grana.