Esport sobre una barra vertical

La pràctica del Pole Dance o Pole Sport està creixent de manera exponencial, també a casa nostra

Cristina Serret

Actualitzada 20/04/2017 a les 08:43

ArtMove Studio és el projecte empresarial i professional de Salima Peippo, finlandesa afincada al Camp de Tarragona, juntament amb Christian Fernández. El centre, amb seu a Vila-seca, té per lema Treu l’artista que portes a dins, i entre altres disciplines, ofereix classes de Pole Dance.



El Pole Dance o ball a la barra és una pràctica que combina l’esport amb les arts escèniques, on la dansa i la gimnàstica es fusionen en coreografies que poden arribar a ser espectaculars. La força, l’elasticitat, la resistència i la coordinació són imprescindibles, però com totes les pràctiques esportives, es pot aprendre a fer Pole Dance des del nivell més baix. Així ho expliquen a l’estudi de Vila-seca, on asseguren que practiquen una modalitat totalment artística i esportiva. Les persones que tinguin més tirada cap a la dansa poden optar pel Pole contemporani, on es fusiona la dansa contemporània amb la barra, que acaba esdevenint un element més del ball.



El Pole Dance, que fa uns anys només es veia a les pel·lícules o a la televisió, s’està fent un lloc entre les modalitats esportives més novedoses, i ja ha trencat el mite segons el qual era una forma de ball molt associada a l’erotisme. A dia d’avui és un esport que està guanyant popularitat arreu del món, i que a casa nostra ha començat a calar, sobretot entre les dones. De fet, apunta Salima Peippo, les persones que el practiquen s’hi refereixen com a Pole Sport o Pole Fitness, perquè, assegura, aquests termes defineixen millor el que és aquesta disciplina. Els de Vila-seca van ser pioners en l’ensenyament d’aquest esport, i quan van obrir la seva escola, ara fa cinc anys, no eren més de vint centres a tot l’Estat espanyol. A dia d’avui en són un centenar. El motiu és que el Pole Dance està de moda. «És una barreja molt interessant de força, flexibilitat, coordinació i ball, té coses per tothom, i és molt divertit», apunta la Salima. Per practicar-lo no cal tenir un físic o unes aptituds concretes, sinó una mica de força de voluntat i saber que, al principi, pot resultar una mica dur: «segurament et sortiran blaus, i has d’estar preparat per patir agulletes, però tothom pot aconseguir pujar a la barra i posar-se cap per avall», explica l’esportista. A més, un dels avantatges d’aquest esport és que, si es practica amb regularitat, es guanya força amb rapidesa, perquè els braços acaben aguantant el pes del propi cos.



La passió per aquesta pràctica esportiva ha portat a la Salima a ser una de les promotores del certamen The Pole Challenge, que es va celebrar els dies 1 i 2 d’abril al Palau de Congressos de Tarragona. L’estudi de Vila-seca hi va ser present, amb l’equip més gran d’Espanya en aquesta competició, i es van endur fins a onze medalles en les diferents modalitats de Pole, cinc de les quals van ser ors. D’aquest campionat en van sortir els classificats nacionals per al campionat mundial, i va comptar amb la presència de figures com Dimitry Politov, un dels millors esportistes d’aquesta disciplina a nivell mundial, que també va oferir diversos ‘workshops’ a ArtMove Studio.



Entre les modalitats que es van poder veure a Tarragona hi ha el Pole Sport, l’Ultra Pole (una modalitat d’un contra un, en un duel d’actuacions de 30 segons) i l’Artistic Pole, una variant en què entren en joc l’atrezzo i els canvis de vestuari. A més, en el marc de la competició també es va celebrar un Open per a que els esportistes de països on no hi ha federació d’aquest esport poguessin competir també. Precisament un dels principals afanys de Salima Peippo és donar a conèixer aquesta disciplina per tal que acabi convertint-se en un esport olímpic.