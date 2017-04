El Gimnàstic mesurarà forces amb un Getafe gairebé invencible a casa

Els madrilenys, que busquen l’ascens, estan basant la seva gran temporada en els resultats davant de la pròpia afició

Actualitzada 19/04/2017 a les 21:39

El Gimnàstic de Tarragona té davant seu una papereta més que complicada amb el partit d’aquest cap de setmana. Els de Juan Merino hauran de visitar un dels equips en millor forma en l’actualitat, sobretot quan juga al seu propi camp.



El Getafe rebrà als tarragonins aquest dissabte, a partir de les sis de la tarda, en un enfrontament que serà tan determinant per als madrilenys com per als catalans. Mentre que els locals buscaran un triomf que els continuï afiançant a la zona de promoció d’ascens i els intenti acostar al Girona, segon classificat i que pujaria directament, els de Juan Merino intentaran sumar tres punts que els deixin amb 43 en total, molt a prop de la salvació, ja que restarien fins a set jornades encara per disputar-se.



Serà una missió molt complicada, ja que cal tirar molt enrere per veure una derrota del Getafe a terreny propi. Tan enrere com fins a la setena jornada de Lliga, on els madrilenys van perdre, 0-2, contra el Girona. Des de llavors, cap derrota a casa, posant de manifest el poder d’un equip que, recentment baixat de categoria, l’únic que vol és tornar a la Primera Divisió i que, d’aquesta manera, el seu pas per la categoria de plata sigui un fet efímer. Són vuit els partits que ha perdut aquesta temporada el Getafe en el campionat lliguer, però només un d’ells ha estat davant de la pròpia afició. Així, és un equip temible quan té als seus del seu costat, mentre que es transforma en un conjunt vulnerable a camp contrari. El que l’interessa al Nàstic, però, són les estadístiques del Getafe quan juga a camp propi, i aquestes són perilloses.



La plantilla del pròxim rival del Nàstic es mostra molt confiada de cara al duel. El central Cala va assegurar ahir en roda de premsa que «s’està coent una cosa bonica» al voltant del seu equip. Ell és un dels que pensa que el Getafe disputarà la promoció d’ascens, ja que «creiem que tindrem un tram final de temporada molt bonic per a tots, per a l’afició i per als jugadors».



El futbolista del Getafe, però, no es tanca a la possibilitat de lluitar per una segona plaça que ocupa el Girona i que, ara mateix, és a vuit punts. «Fins que les matemàtiques no diguin el contrari, el vestidor no deixarà per lluitar pels objectius més alts», va sentenciar el jugador.