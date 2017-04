Cinc equips del Club Atletisme Tarragona disputaran la final catalana de relleus

Tindrà lloc dissabte 22 d'abril a Mataró

Redacció

Actualitzada 19/04/2017 a les 17:42

El proper dissabte 22 d’abril es disputarà, a Mataró, la jornada final del Campionat de Catalunya de relleus de promoció, en la qual el Club Atletisme Tarragona estarà representat per cinc equips que lluitaran per aconseguir les primeres medalles per al club en aquesta especialitat.



Els cinc equips que hi prendran part són l’equip 4x60 benjamí masculí, format per Miguel Reyes, Aleix Ferré, Eric de la Rosa i Guillem Ferran; l’equip 4x60 aleví masculí, format per Unai Ortiz de Landázuri, Joan Sinfreu, Lluc Subirós i Gerard Ferrándiz; el 4x200 infantil femení, format per L. Marimón, Aina Tomàs, Martina Pomes i Natàlia Sánchez, i el 4x100 i 4x300 cadet masculí, ambdós relleus integrats per Pep Aldave, Bernat Verdú, Mario Sánchez i Aleix Lago.