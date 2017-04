Nova alegria amb el nou sistema

El 4-2-3-1 pel que va apostar Juan Merino contra el Mirandés va oferir joc, ocasions i, sobretot, va donar tres punts vitals

Actualitzada 17/04/2017 a les 22:55

Oferta especial pels socis de cara al derbi

Ja ho havia avisat feia dues setmanes. A Juan Merino no li va agradar gens l’actuació del seu equip el 2 d’abril, al Nou Estadi, contra l’Almeria. El Nàstic va caure derrotat 0-1 davant dels andalusos en un enfrontament en el qual els tarragonins no van ser capaços de portar el pes del joc, de connectar entre línies i, encara menys, d’enganxar als aficionats.Tot el contrari al que es va poder veure aquest passat dissabte. El Nàstic va golejar al Mirandés (4-1) en un xoc en el qual van ser els de Juan Merino els que van comandar el duel en tot moment. En possessió, en control de joc, en ocasions i, sobretot, en gols, els gols que van decidir un partit que va condemnar pràcticament als de Miranda de Ebro a la Segona Divisió B i que, de retruc, van ajudar al Nàstic a enlairar-se una mica a la classificació i allunyar-se de la zona de descens.Juan Merino va optar per canviar de sistema. Potser per les baixes, potser perquè l’equip necessitava ser protagonista, però l’entrenador del Nàstic va apostar per canviar alguna cosa que li va acabar sortint bé. Va deixar enrere els cinc defensors per apostar per una defensa de quatre homes on Gerard Valentín es convertia en un atacant més quan l’equip el necessitava. Per compensar-ho, Iago Bouzón estava al lateral esquerre esperant a tancar espais i a ajudar a l’equip defensivament quan aquest el necessités.Sergio Tejera va mostrar potser els seus millors minuts de la temporada. El migcampista, en el doble pivot, va trobar en Zahibo al soci perfecte per poder mostrar les seves habilitats amb la pilota, repartint joc en tot moment. I, a dalt, Jean Luc es va retrobar amb si mateix. L’extrem va ser tot un corcó per les dues bandes, ja que va tenir llibertat de moviments. Menció a banda per a Achille Emaná, qui va aixecar als aficionats de la cadira amb la seva excel·lent actuació. No només va estar participatiu en tot moment, sinó que, a banda, va marcar un gol de penal d’aquells que queden per a l’hemeroteca. S’acosta a la pilota, s’atura, i la llença a la dreta del porter, sense que el meta hi pugui fer res.Aquest 4-2-3-1, segurament, es tornarà a veure a casa, però no a fora, quan el Nàstic se sent a gust amb cinc defensors. Tot i això, és sempre Juan Merino qui té l’última paraula.El club grana ha iniciat una promoció, dedicada només als socis, per tal d’aconseguir el ple al Nou Estadi el proper dilluns 1 de maig, dia en que es disputarà el derbi Nàstic-Reus. Gairebé una setmana abans que es posin a la venda les entrades per al públic general, el Nàstic ofereix un 2x1 per als socis abonats. Així, cada aficionat grana que tingui un passi de temporada podrà retirar un màxim de 4 entrades gràcies a aquesta promoció.Amb aquest 2x1, els socis del Nàstic podran adquirir les entrades en la seva zona d’abonat. Pagant el preu normal d’una entrada (30 euros a Tribuna, 20 a Preferent i 15 a Gol), s’enduran un tiquet més de franc. Aquesta promoció també està subjecta a la disponibilitat de places de cadascuna de les zones del Nou Estadi i els tiquets es podran retirar en horari d’oficines.