«Les crítiques que està rebent Merino són injustes»

El centrecampista vol quedar-se molts anys a Tarragona i creu que el club està capacitat per lluitar per l’ascens a Primera

Actualitzada 19/04/2017 a les 11:49

—Ara estem més tranquils. Estem tenint una regularitat des que va arribar el nou entrenador, i hem de seguir.—És complicat. Però la gent que ha arribat al Nadal ha aportat moltíssim, s’han adaptat molt ràpidament i ens han ajudat molt a canviar.—Tenia ganes de tornar. Ja ho havíem parlat molt abans que ell vingués. Ell no estava a gust al Japó. Aquí ell havia estat feliç, i nosaltres encantats de què torni. Jo em porto molt bé amb ell, hi tinc molt bona relació, i ha estat un gran fitxatge.—Tot l’equip va estar molt bé. Em vaig sentir molt a gust, i tots aportem tot el que podem en els partits. Hem aconseguit fer una passa més endavant.—Sí que és veritat que amb el doble pivot tinc més protagonisme, perquè puc venir a recollir més pilotes al darrere, però amb l’altre sistema també m’estic trobant còmode.—Sóc dels que pensa que s’ha de deixar treballar a l’entrenador. Des que ha arribat ha fet un treball excepcional, i nosaltres estem encantats amb ell, i amb el cost tècnic. Són injustes les crítiques que està rebent, i nosaltres estem còmodes tant amb el sistema de tres defensors com amb el de quatre.—Sí. Per a mi ha estat un entrenador molt important, i li tinc molta estima i molt de respecte. Li desitjo el millor. Amb ell em vaig tornar a sentir jugador, sobretot després de totes les xerrades que vam tenir.—A base de cops vas aprenent en el camí, i crec que ara sóc millor jugador que quan tenia 20 anys.—No. Va acabar la temporada passada i, al dia següent, vaig signar la meva renovació. Volia tenir continuïtat i que la meva participació no es limité només a un any.—Tinc contracte, i estic molt a gust i feliç aquí. A més, tinc a la meva família a prop, i això és molt important per a mi. Espero estar molts anys aquí.—Sí. Ara estem molt centrats a aconseguir el nostre objectiu, que és la permanència, però crec que aquest equip estava capacitat per alguna cosa més, i crec que el Nàstic pot tornar a lluitar per ascendir.